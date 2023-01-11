«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 2.07.



«Саутгемптон» в целом неудачно вышел с паузы, проиграл трижды в рамках АПЛ не самым серьёзным противникам, но смог обыграть «Кристал Пэлас» в Кубке Англии. Команде пока ещё не хватает стабильности, есть значительные сложности с креативом и реализацией, и к обороне тоже вопросов немало. «Святые» неплохо держатся до пропущенного мяча, а потом способны развалиться в защите и не в состоянии продемонстрировать характер.



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Что касается «Манчестер Сити», то тут всё гораздо убедительнее. Да, команда пока не является лидером АПЛ, но старается не сильно отставать от дерзкого в этом сезоне «Арсенала» и серьёзно относится ко всем остальным турнирам, в которых участвует. После паузы «горожане» стали набирать хороший темп и вполне способны уверенно расправиться со столь неубедительным противником.



На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно и интриги ждать не стоит. «Саутгемптон», скорее всего, больше озабочен проблемами в чемпионате и может пожертвовать Кубком лиги, да и в лучшем своём виде во всём уступает противнику. Вряд ли «святым» поможет фактор своего поля, и я считаю, что «горожане» без труда пройдут в полуфинал, оставив свои ворота в неприкосновенности», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 7.09.



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