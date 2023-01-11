«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на игру Кубка лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» в 1/4 финала Кубка лиги сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.65.



«Манчестер Сити» за короткий срок дважды обыграл «Челси», выбив его в том числе из Кубка Англии, теперь он постарается пробиться в полуфинал Кубка лиги. Пока что «Сити» успешен во всех кубковых турнирах, мысли о чемпионстве он также не оставляет. «Саутгемптон» неважно выглядел в последнее время, проиграл три матча подряд в чемпионате, причём далеко не самым именитым соперникам – «Ноттингему», «Фулхэму», «Брайтону». Сумели реабилитироваться в последней встрече, выбив из Кубка Англии «Кристал Пэлас». Это положительный сигнал. Но матч в Лондоне получился очень нервным, изматывающим. Не думаю, что «Саутгемптон» успеет восстановиться к приезду «Сити».



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А у Гвардиолы есть отличная возможность ротировать состав. В воскресенье с «Челси» играли далеко не все лидеры. Зато вернулся в состав чемпион мира Альварес, забил мяч с пенальти. В общем, жду, что состав «Сити» снова поменяется на ряде позиций, он будет свежим.



Так что ставлю на победу гостей с форой (-1.5). В этом сезоне «Ман Сити» уже громил «Саутгемптон» в чемпионате, но у себя на поле. Не думаю, что ситуация кардинально изменится на поле «Саутгемптона», который не побеждал дома в чемпионате с августа, а обыгрывал только «Шеффилд Уэнсдей» по пенальти и «Линкольн» (2:1) в кубковых встречах», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 7.09.



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