Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — «Амур»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

«Динамо» Минск — «Амур»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Амур».

Ставка: победа «Амура» и ТМ 5.5 за 2.00.

«Будет настоящая битва. Обе команды претендуют на плей-офф. Но при этом обе – неидеальны, и если способны у кого-то отнимать очки, так это у таких же обитателей нижней части таблицы на Западе и Востоке. Эмоций соперникам добавит и необходимость реабилитироваться за последние неудачные результаты. «Амур» обидно проиграл в Нижнекамске (но при этом акклиматизировался в западном часовом поясе). «Динамо» опозорилось в домашнем матче с «Куньлунем» (но при этом подписало звёздного новичка Шумакова).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фаворитом встречи вижу «Амур». Просто потому, что хабаровчане выглядят более сплочённой командой. В Минске большинство легионеров перестали всерьёз биться за победы, стараются только белорусские игроки. Дальневосточники смогут добиться победы, но результативной она не будет: вряд ли зрители увидят больше пяти голов в матче. Победа «Амура» и ТМ 5.5», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 6.63.

ХК «Сочи» установил антирекорд по длительности серии из поражений.

Илья Воробьёв: «Металлургу» нужны мужики.

Тихонов: Овечкин — великий спортсмен, но не наш. Он уже американец.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023