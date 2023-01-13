«Динамо» Минск — «Амур»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Амур».
Ставка: победа «Амура» и ТМ 5.5 за 2.00.
«Будет настоящая битва. Обе команды претендуют на плей-офф. Но при этом обе – неидеальны, и если способны у кого-то отнимать очки, так это у таких же обитателей нижней части таблицы на Западе и Востоке. Эмоций соперникам добавит и необходимость реабилитироваться за последние неудачные результаты. «Амур» обидно проиграл в Нижнекамске (но при этом акклиматизировался в западном часовом поясе). «Динамо» опозорилось в домашнем матче с «Куньлунем» (но при этом подписало звёздного новичка Шумакова).
Лучшие прогнозы на сегодня.
Фаворитом встречи вижу «Амур». Просто потому, что хабаровчане выглядят более сплочённой командой. В Минске большинство легионеров перестали всерьёз биться за победы, стараются только белорусские игроки. Дальневосточники смогут добиться победы, но результативной она не будет: вряд ли зрители увидят больше пяти голов в матче. Победа «Амура» и ТМ 5.5», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 6.63.
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