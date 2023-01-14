«Салават Юлаев» — «Адмирал»: ставка Максима Лебедева на матч в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.68.

«То, что «Адмирал» везёт два очка из Магнитогорска, говорит не столько о силе дальневосточников (хотя об этом тоже говорит), сколько о «шторме», в котором сейчас пребывает «Магнитка», проигравшая уже четвёртый матч из пяти последних.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Адмирал», безусловно, красавец. «Адмирал» не желает отдавать своё место разгоняющемуся «Ак Барсу» — по крайней мере, без боя. «Адмирал» бьётся, честь ему за это и хвала. Вот только нынешняя Уфа – совсем не нынешний Магнитогорск.

Конечно, пару месяцев назад, когда «Салават» по выездным результатам практически не уступал СКА, а по домашним еле-еле превосходил «Куньлунь», приморцам в Уфе было бы гораздо легче и шансов на положительный результат было бы немало. Но сейчас их почти нет, особенно с учётом того, что у «Адмирала» за спиной тяжелейший матч в Магнитогорске, который к тому же завершился в серии послематчевых буллитов. Тогда как «Салават» в это время отдыхал, причём уже второй день.

В общем, не видать «Адмиралу» счастья в столице солнечного Башкортостана – таково моё резюме. Много заброшенных шайб, конечно, не будет, «Адмирал» вообще играет от обороны, а тут и вовсе «выкатит автобус», который «юлаевцы» будут штурмовать весь матч. По итогам этого матча хозяева наберут два очка, причём сделают это в основное время».

Экспресс с коэффициентом 8.16.

Гашек призывал прекратить показы матчей НХЛ из-за россиян.

НХЛ оштрафовала Сергачёва за грубый приём.

Игорь Ларионов: меня всё устраивает в «Торпедо».

Аскаров: получил нереальные эмоции от дебюта в НХЛ.