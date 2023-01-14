Экспресс на 14 января с коэффициентом 5.6: Клопп и Гвардиола синхронно оступятся

14 января пройдут очередные матчи в европейских футбольных чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.6 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» 14 января

В переполненном лазарете «Ливерпуля» очередное звёздное пополнение. Туда на несколько недель угодил защитник Вирджил ван Дейк. Матч может пропустить и Дарвин Нуньес, который стал героем шуток после того количества убойных моментов, которые он не смог реализовать за последние недели. «Ливерпуль» – крайне нестабильная команда. Она может проиграть «Манчестер Сити» (2:3), показав отличную игру, и выиграть у «Лестера» (2:1) только благодаря двум автоголам соперника. Поражение от «Брентфорда» (1:3) стало следствием провалов в обороне. В матче с «Вулверхэмптоном» (2:2) набедокурил вратарь Алисон Бекер.

10 лучших прогнозов на сегодня.

За шесть последних официальных матчей с участием «Ливерпуля» было забито 24 мяча. Высокая результативность наблюдается и в матчах «Брайтона» – 42 гола за 10 последних игр. Лишь в одной из этих встреч было забито менее четырёх мячей.

«Брайтон» после смены тренера долго искал себя под руководством Роберто Де Дзерби, но последние игры весьма обнадёживают болельщиков «чаек» – четыре победы в шести матчах. В последних двух официальных встречах «Брайтон» забил девять мячей. Учитывая проблемы в обороне «Ливерпуля», можно замахнуться на то, чтобы отобрать у красных очки. Коэффициент 1.72.

Прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Манчестер Сити» 14 января

«Манчестер Юнайтед» очень хорош в последнее время. Команда Эрика тен Хага за последние четыре месяца потерпела лишь одно поражение, дважды сыграла вничью и выиграла в 15 встречах, в том числе с «Ноттингем Форест» (3:0), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Борнмутом» (3:0) после возобновления чемпионата.

«Красные дьяволы» закрепились на четвёртой строчке турнирной таблицы. Тут сыграла роль совокупность факторов — улучшение атмосферы в команде после ухода Криштиану Роналду и высокая мотивация у Маркуса Рашфорда после неудачного выступления со сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре. В последних трёх матчах АПЛ Маркус забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Лучшие экспрессы на сегодня.



Действующий чемпион Англии за 17 туров набрал 39 очков. Он идёт вторым в списке, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков.

Команда Хосепа Гвардиолы — лучшая в АПЛ по большинству атакующих показателей. После перехода Холанда она демонстрирует завидной результативности игру в атаке. Норвежский форвард поучаствовал в большей половине голов команды — 21+3. Партнёры по команде слишком сильно полагаются на его голевое чутьё. В матчах, в которых он не принимал участия и не устраивал голевые шоу, «горожане» чаще всего теряли очки. Он — цель №1 для персональной опеки.

Обе команды преисполнены мотивации набрать максимальное количество очков. Учитывая, что после возобновления чемпионата «МЮ» демонстрирует более убедительную игру и результаты, в домашнем матче недооценивать Маркуса Рашфорда с партнёрами по команде не стоит.

При таких раскладах оптимальной ставкой является «обе забьют – да» за 1.65.

Прогноз на матч Серии А «Лечче» — «Милан» 14 января

После неудачи в матче с «Ромой» «Милан» допустил ещё одну осечку. Действующий чемпион вылетел из Кубка Италии, провалив матч с «Торино». Пиоли рискнул выставить неоптимальный состав и поплатился за это, «быки» даже в меньшинстве уверенно защищались, а потом смогли подловить соперника на контратаке и не дали довести дело до серии пенальти.

Гостям очень важно закрыть неудачный отрезок победой, но сделать это будет не так просто. Дома «Лечче» проигрывает редко, всего два поражения в восьми матчах. Не так давно тут оступился «Лацио», который расслабился после быстрого забитого мяча и дважды пропустил. Только «Интер» и «Ювентус» побеждали «Лечче» на его поле, да и то с минимальным счётом, забивая решающий гол лишь в концовке матча.

«Лечче» только раз дома уходил с поля без забитого мяча, оборона «Милана» сейчас далека от идеала, и вряд ли она сможет отстоять свои ворота в неприкосновенности. Впрочем, как и «Лечче», который только в одном матче за весь текущий сезон смог уйти с поля сухим. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 1.98.

Экспресс на матчи 14 января

Ставка 1: «Брайтон» не проиграет «Ливерпулю» за 1.72.

Ставка 2: обе забьют в матче «МЮ» — «Ман Сити» за 1.65.

Ставка 3: обе забьют в матче «Лечче» — «Милан» за 1.98.

Общий коэффициент: 1.72 Х 1.65 Х 1.98 = 5.6.

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