UFC Vegas 67: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

В ночь с 14 на 15 января на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится первый в 2023 году турнир промоушена UFC.

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ориентировочно бои главного карда начнутся в 3:00 мск.

В главном поединке сойдутся средневес Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, а также представитель США Шон Стрикленд, ради которого бой будет перенесён в полутяжёлый вес.

Основной кард откроет поединок брата Хабиба Умара Нурмагомедова (15-0), выступающего в легчайшем весе. Затем средневес Роман Копылов пройдёт проверку на прочность американцем Пунахеле Сориано.

Умар Нурмагомедов – Раони Барселос

Пунахеле Сориано – Роман Копылов

Дэн Иге — Дэймон Джексон

Шон Стрикленд — Нассурдин Имавов

В UFC объявили, что из карда турнира UFC Вегас 67 удалён бой Присцилы Качоэйры и Сижары Ибэнкс. Последняя не смогла сделать вес. Девушка даже не вышла на церемонию взвешивания.

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