UFC Vegas 67: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

В ночь с 14 на 15 января на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится первый в 2023 году турнир промоушена UFC.
Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».
Ориентировочно бои главного карда начнутся в 3:00 мск.
В главном поединке сойдутся средневес Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, а также представитель США Шон Стрикленд, ради которого бой будет перенесён в полутяжёлый вес.
Основной кард откроет поединок брата Хабиба Умара Нурмагомедова (15-0), выступающего в легчайшем весе. Затем средневес Роман Копылов пройдёт проверку на прочность американцем Пунахеле Сориано.
- Умар Нурмагомедов – Раони Барселос
- Пунахеле Сориано – Роман Копылов
- Дэн Иге — Дэймон Джексон
- Шон Стрикленд — Нассурдин Имавов
В UFC объявили, что из карда турнира UFC Вегас 67 удалён бой Присцилы Качоэйры и Сижары Ибэнкс. Последняя не смогла сделать вес. Девушка даже не вышла на церемонию взвешивания.
Экспресс с коэффициентом 8.16.
Лобова обязали выплатить судебные издержки Макгрегору.
Бивол признан боксёром года по версии американского журнала The Ring.
Рой Джонс рассказал, при каких условиях состоится его бой с Фёдором Емельяненко.
Соннен допустил, что Махачев завершит карьеру после боя с Волкановски.
- 14 января 2023
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 13 января 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:15
- 12 января 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30