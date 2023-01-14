«Жирона» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Жирона» – «Севилья» в 17-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.78.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Может быть, не самая яркая афиша у этого матча, но тем не менее по-своему эта игра интересна. «Жирона» будет принимать «Севилью». Под руководством Сампаоли «Севилья» наконец-то одержала победу, важную победу – обыграла «Хетафе» (2:1), прямого конкурента. Была нервная концовка, но победа заслуженная.

«Жирона» не проигрывает уже очень давно в чемпионате. Серия из шести матчей без поражений для команды Анхеля Мичела. Что любопытно, за 16 туров «Жирона» только в двух матчах не сумела забить. Это было на старте чемпионата, когда в 1-м туре проиграли «Валенсии» (0:1), а в 3-м туре – «Сельте» (0:1).

Во всех остальных турах «Жирона» хотя бы один гол забивала, а в последних четырёх матчах «Жирона» забила восемь мячей, причём два в ворота «басков», которые хорошо играют в обороне, и «Эльче» на выезде два забили, и «Райо Вальекано», и «Эспаньолу».

Думаю, «Севилье» тяжело будет сохранить свои ворота сухими, но и у самой «Севильи» есть кому забивать. Эн-Несири пока ещё в «Севилье», и Рафа Мир в порядке. Верю, что севильцы в этой встрече сумеют забить, но и вряд ли свои ворота сумеют сохранить сухими.

Мой прогноз – обе забьют за 1.78. Хотя исторически в этом матче играет ставка «обе забьют – нет», но пора бы этот тренд прервать».

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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