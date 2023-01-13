«Реал» — «Барселона». «Эль класико», которое мы заслужили

15 января состоится финальный матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех мадридцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» (15.01.2023)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. Миновало уже 16 туров Ла Лиги, а также матчи 1/16 финала Кубка страны. На 15 января запланирован финальный матч Суперкубка Испании, в котором столкнутся «Реал» и «Барселона». «Эль класико» состоится на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Барселона» в текущем сезоне всерьёз претендует на победу в испанской Примере. На данный момент она возглавляет турнирную таблицу с отрывом в три очка от «Реала». В то же время сине-гранатовые не выглядят сильнее и стабильнее «сливочных». Почему? Давайте разбираться.

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За 16 туров Примеры подопечные Хави потерпели поражение только в одном матче и два раза сыграли вничью. Во всех остальных встречах они, разумеется, одержали победы. Всё бы ничего, но поражение постигло каталонцев как раз в игре с «Реалом» (1:3). Кроме того, они полностью провалились в Лиге чемпионов.

За шесть туров группового этапа сине-гранатовые одержали только две победы — в матчах с аутсайдером квартета «Викторией Пльзень» (5:1 и 4:2). Вничью они сыграли с «Интером» (3:3) на домашнем стадионе. Уступили во встречах с «Баварией» (0:2 и 0:3) и «нерадзурри» (0:1).

Отчасти провалы связаны с предсказуемостью Хави. Стратегия испанского специалиста очень сильно зависит от Роберта Левандовского. Практически вся игра строится через него. Сейчас поляк возглавляет таблицу лучших бомбардиров Примеры. На счету форварда 13 забитых мячей в 15 встречах. Впечатляет, но практически все голы он забивал андердогам.

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«Реал» куда более успешно выступил в Лиге чемпионов. За шесть матчей группового этапа он уступил только один раз — во встрече 5-го тура с «Лейпцигом» (2:3). Также мадридцы сыграли вничью с «Шахтёром» (1:1). Во всех остальных играх они одержали уверенные победы.

С одной стороны, мадридцам досталась более лёгкая группа, чем «Барселоне». С другой — не во всех шести матчах принимал участие Карим Бензема. Выигравший по итогам минувшего сезона «Золотой мяч» нападающий пропустил из-за травм обе встречи с «Лейпцигом» (2:1 и 2:3), а также получил по 30 минут игрового времени в матчах с «Селтиком» (3:0 и 5:1).

Несмотря на это, а также на временное выбывание из строя Тибо Куртуа, «сливочные» добыли путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места. За шесть туров они забили целых 15 мячей, и ни в одном из них не принял участия Бензема. Сейчас же лидер «Реала» в строю и хорошем тонусе.

В полуфинале Суперкубка Испании француз помог своей команде обыграть «Валенсию» (1:1, по пенальти 4:3). Он отметился голом на 39-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Забитый мяч стал для форварда пятым подряд в матчах турнира. Таким образом, он повторил рекорд Лионеля Месси в Суперкубке страны (восемь голов в пяти матчах подряд).

Как бы там ни было, отдавать предпочтение одной из сторон в грядущем матче кажется не лучшей затеей. Наиболее оптимальным вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.90. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так, в том числе полуфинал минувшего розыгрыша Суперкубка Испании.

Тогда «сливочные» одержали победу в дополнительное время с общим счётом 3:2. Сейчас всё может сложиться иначе. «Эль класико», да ещё и в финале. Мотивации хоть отбавляй. У каталонцев в данном плане даже есть небольшое преимущество. Во-первых, Хави ещё не выиграл ни одного титула во главе «Барсы». Во-вторых, у него наверняка имеется желание отомстить за поражение в последней очной встрече.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года

На двоих команды забили за 16 туров в Ла Лиге 71 мяч. Кроме того, пять из шести последних очных встреч получились результативными и закончились голами с обеих сторон. Скорее всего, в этот раз будет так же. «Реал», на наш взгляд, выглядит немного предпочтительнее. Однако списывать со счетов «Барсу», пожалуй, не стоит. Так или иначе, мотивация выиграть трофей наверняка сделает матч насыщенным на события. Ждём яркого зрелища и упорной борьбы.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.14.

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