«Салават Юлаев» — «Адмирал»: по какому каналу покажут, прямой эфир, трансляция матча

14 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал». Начало встречи — в 14:30 мск.

Матч покажут в прямом эфире на телеканале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. На победу «Адирала» эксперты предлагают коэффициент — 4.88.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.32, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.61.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.68. Поставить на то, что победитель определится в серии буллитов можно за 7.50.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Оттава» с коэффициентом 2.04.

Игорь Ларионов: меня всё устраивает в «Торпедо».

Прогноз на матч «Сочи» — «Металлург» с коэффициентом 3.36.

Аскаров: получил нереальные эмоции от дебюта в НХЛ.