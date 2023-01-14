«Салават Юлаев» — «Адмирал»: по какому каналу покажут, прямой эфир, трансляция матча

14 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал». Начало встречи — в 14:30 мск.
Матч покажут в прямом эфире на телеканале KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. На победу «Адирала» эксперты предлагают коэффициент — 4.88.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.32, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.61.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.68. Поставить на то, что победитель определится в серии буллитов можно за 7.50.
Экспресс с коэффициентом 8.16.
Прогноз на матч «Колорадо» — «Оттава» с коэффициентом 2.04.
Игорь Ларионов: меня всё устраивает в «Торпедо».
Прогноз на матч «Сочи» — «Металлург» с коэффициентом 3.36.
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