«Ак Барс» — «Сибирь». Билялетдинов становится примером

Зинэтула — образец для Знарка, который не справился с работой в Казани.

14 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех новосибирцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» 14 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Ак Барс» – «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.89. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.82.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» (14.01.2023)

На 14 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре матча. Два самых интересных пройдут между представителями Восточной конференции, в которой борьба за плей-офф накалена до предела. Большинство матчей проходят в упорной борьбе, и игра в Казани не станет исключением. Встретятся местный «Ак Барс» и «Сибирь», а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Восточная конференция разделилась на две части. В верхней семь команд, которые уже сделали большой шаг к плей-офф, и теперь им главное — не провалиться в оставшейся части регулярного сезона. Первую и седьмую строчку Востока разделяет всего шесть очков. Вряд ли кто-то из топ-7, включая «Сибирь» и «Ак Барс», умудрится пролететь мимо плей-офф.

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Если этот прогноз оправдается, то получится, что на оставшуюся путёвку претендуют сразу четыре команды. Каждая из которых будет на финише цепляться за очки зубами и всем, чем только можно. Такое разделение стало реальным во многом благодаря казанцам, которые сделали мощный рывок и оторвались от четвёрки аутсайдеров.

Казанцы выиграли пять матчей подряд. Эта серия позволила взобраться на седьмую строчку. Потенциально «Ак Барс» может быть и выше, так как «Адмирал» имеет столько же очков, но сыграл на один матч больше. У казанцев 59 очков после 49 матчей.

«Сибирь» занимает четвёртое место. У неё в активе 62 очка после 50 матчей. Новосибирцы шли на серии из трёх побед, пока их не остановил «Ак Барс», выигравший по буллитам.

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Для «Сибири» этот матч был последним, так что можно рассчитывать на незамедлительный реванш, если, конечно, получится выиграть в Казани. «Ак Барс» времени зря не терял и успел обыграть «Авангард» в гостях, что может считаться неплохим достижением, так как омичи на хорошем ходу.

Замена Знарка на Билялетдинова дала свои плоды. «Ак Барс» заиграл гораздо ярче, стал намного чаще побеждать и теперь ближе к решению задачи на сезон. Такой «Ак Барс» может обыграть любую команду лиги, и «Сибирь» не исключение. Клубы проводят уже четвёртый очный матч в текущем сезоне, по этим матчам легко можно отследить прогресс казанцев.

Если в первых двух матчах «Сибирь» уверенно выиграла — 4:2 и 6:3, то в третьем сильнее оказался уже «Ак Барс». Пусть и выиграл только по буллитам, но зато в гостях. Теперь пришла пора для домашней победы. У казанцев всё для этого есть, трудно спорить с экспертами, которые считают «Ак Барс» явным фаворитом матча.

Прогноз и ставки на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» 14 января 2023 года

Очные встречи между этими командами в последние годы практически не бывают скучными. Да и вообще обе команды можно отнести к результативным, в среднем матчи с их участием дарят нам почти по пять шайб за игру. «Ак Барс» выдал дома несколько не самых ярких матчей, но сейчас соперник, подходящий для того, чтобы прервать эту серию. Можно добавить к победе хозяев ещё и тотал больше 4.5 шайбы.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 7.14.

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Прогноз на матч «Питтсбург» — «Виннипег» с коэффициентом 5.10.

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