Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Аризона».

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.27.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Миннесота» относительно удачно съездила в Нью-Йорк и привезла оттуда три очка после матчей с «Рейнджерс» (3:4 б) и «Айлендерс» (3:1). «Уайлд» набирали очки в пяти из шести последних матчей, но победами закончились только три из них.

Кирилл Капризов стал первой звездой матча с «Айлендерс», набрав 1+1. Российский нападающий набирает очки в четырёх из пяти последних матчей (5+1). Всего на счету Капризова 51 (25+26) очко в 41 игре сезона. В таблице бомбардиров НХЛ это соответствует 10-му месту.

«Аризона» является одной из худших команд, но в последнее время результаты «койотов» стали ещё хуже. На выезде с «Миннесотой» будет ещё сложнее. В последнее время матчи между «Миннесотой» и «Аризоной» выходят весьма зрелищными. В шести из семи последних очных встреч забрасывалось не менее семи шайб. Выберем ставку тотал больше 6.5 шайбы.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

Сын Валерия Харламова назвал хоккеистов, заменивших ему отца.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Оттава» с коэффициентом 2.04.

Макдэвид — первый за 28 лет хоккеист НХЛ, набравший 80+ очков за 44 матча сезона.

Прогноз на матч «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» с коэффициентом 2.89.