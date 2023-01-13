«Вашингтон» — «Филадельфия». Овечкину хватит молчать

Александр не набирает очков в трёх последних матчах подряд, а команду снова лихорадит. Пора браться за дело!

15 января состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.13, а успех «Флайерз» идёт за 2.90. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» 15 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» (15.01.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 15 января запланировано большое количество матчей регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре двух клубов Восточной конференции «Вашингтон» — «Филадельфия», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Вашингтон» в новом году идёт с переменным успехом. Он потерпел поражения в четырёх из семи последних встреч. Накануне клуб проиграл в матче с «Филадельфией» (3:5). За «столичных» забросили Гарнет Хэтэуэй, Маркус Юханссон и Ти Джей Оши. Вернувшийся в строй Никлас Бекстрём набрал первое очко, отдав передачу.

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На воротах стоял Дарси Кемпер, отразивший 31 бросок из 36. До этого он отстоял матч с «Коламбусом» «на ноль» (1:0). Для него это был четвёртый шат-аут в этом сезоне. «Вашингтон» располагается на седьмом месте Восточной конференции, набрав 52 очка за 44 матча.

«Филадельфия» после кризиса начала показывать результат. За последние семь игр она потерпела лишь одно поражение — впечатляет. Накануне клуб выиграл во встрече с «Вашингтоном» (5:3), а до этого обыграл «Баффало» (4:0). Джон Торторелла сумел выиграть даже в матче с «Лос-Анджелесом» (4:2), что весьма неплохо.

«Филадельфия» занимает 14-ю строчку Востока, набрав 41 очко за 42 встречи. Отставание от зоны плей-офф — семь очков, но впереди ответный матч в Вашингтоне, и для «Филадельфии» это плохо. У «Кэпс» дела дома идут куда лучше дома, чем на выездах. Плюс в строй вернулись долго отсутствующие лидеры, будет интересно.

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История очных игр насчитывает 73 встречи, где «Кэпс» одержали 39 побед, при 34 у «Флайерз». Конкуренция сильная, а фаворита выделить трудно. Дома «Вашингтон» выиграл в 13 из 22 матчей сезона-2022/2023. Гости одержали победы в 8 из 22 игр на выезде.

Статистика хозяев лучше, мотивация за поражение присутствует, плюс будет поддержка трибун, поэтому Питеру Лавиолетту должно повезти. Александр Овечкин молчит в трёх последних встречах, а накануне он заработал коэффициент полезности «-2» с Евгением Кузнецовым.

Однако с учётом победной серии «Филадельфии», лучше перестраховаться. Взять вариант на то, что «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы, за 1.71. С учётом, что зачастую соперники показывают результативный хоккей. Плюс статистика заброшенных шайб у команд на высоте. У «Кэпс» 143 голов, у «Филадельфии» — 119.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» 15 января 2023 года

«Столичных» лихорадит на последнем отрезке игр, но дома команда выступает очень неплохо. «Флайерз» на выезде играют намного хуже. Плюс хозяева будут мотивированы за поражение в Филадельфии, и поддержка трибун обеспечена. Хотя гости сейчас идут с серией побед в двух матчах, но пока хозяева смотрятся интереснее. Попробуем комбинированный вариант через тотал больше. С результативностью проблем не возникает.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.71.

Экспресс с коэффициентом 7.14.

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