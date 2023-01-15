Умар Нурмагомедов — Раони Барселос: результат боя, кто выиграл, в каком раунде
Поделиться
В Лас-Вегасе (США) закончился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 67. В основном карде состоялся поединок Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе, с Раони Барселосом.
Бой завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что в следующем году обязательно будет чемпионом. Также он заявил, что готов провести следующий бой 4 марта 2023 года.
Экспресс с коэффициентом 9.50.
Тренер Уайлдера: меня не удивит победа Усика над Фьюри.
Джонс и Ган на турнире UFC 285 сразятся за вакантный титул в тяжёлом весе.
В UFC прокомментировали расставание с Нганну.
Комментарии
- 15 января 2023
-
07:45
-
06:30
-
05:45
-
05:00
-
04:30
-
03:30
- 14 января 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:15
-
20:30
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:35
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
Партнерский контент