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Умар Нурмагомедов — Раони Барселос: результат боя, кто выиграл, в каком раунде

Умар Нурмагомедов — Раони Барселос: результат боя, кто выиграл, в каком раунде
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В Лас-Вегасе (США) закончился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 67. В основном карде состоялся поединок Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе, с Раони Барселосом.

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Бой завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что в следующем году обязательно будет чемпионом. Также он заявил, что готов провести следующий бой 4 марта 2023 года.

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