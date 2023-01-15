Экспресс на 15 января с коэффициентом 8.29: Месси спокоен, Хави и Артета в напряжении

15 января обещает подарить эмоции футбольным болельщикам, потому что в этот день пройдёт немало громких событий. «Эль класико», лондонское дерби и матч во Франции с участием Месси. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.29 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 января

Микель Артета предпримет третью попытку обыграть «Тоттенхэм» на его поле. И сейчас его команда близка к этому как никогда. Ведь в предыдущих сезонах «Арсенал» находился в стадии строительства и был объектом шуток про вторую, а то и про третью команду Лондона.

«Арсенал» не смог выиграть только в 5 из 25 последних встреч. В чемпионате Англии только трём командам удалось отобрать у «канониров» очки. В предыдущем туре как раз закончился один из трёх неудачных матчей «Арсенала». Постарался «Ньюкасл». Обе команды имели несколько реальных шансов вырвать победу, но игра так и завершилась с нулями на табло.

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Этот матч стал всего второй игрой в сезоне, в которой «Арсенал» не забил ни одного мяча. В остальных трёх встречах, состоявшихся после паузы на чемпионат мира, «канониры» отличились девять раз, но и пропустили трижды. При этом в пяти из восьми последних матчей АПЛ «Арсенал» сохранил свои ворота на замке.

«Тоттенхэм» не сразу пришёл в себя после чемпионата мира. Удалось выиграть только с третьей попытки. Ничья с «Брентфордом» (2:2) и поражение во встрече с «Астон Виллой» (0:2) оставили много вопросов к форме лидеров «шпор» – Гарри Кейна и Сон Хын Мина. Англичанин и кореец сполна ответили на претензии ярким перформансом в матче с «Кристал Пэлас» (4:0).

«Арсенал» с 2015 года не выигрывает на поле «Тоттенхэма», но команда Микеля Артеты в текущем сезоне выглядит очень уверенно и обладает менталитетом победителя. Ставим на победу «Арсенала» с коэффициентом 2.29.

Прогноз на матч Примеры «Реал» — «Барселона» 15 января

Каких-то особых сенсаций в Суперкубке не произошло. Андердоги создали немало проблем фаворитам, но в финал всё равно вышли «Реал» и «Барселона». Теперь нас ждёт повторение матча годичной давности, когда эти же команды встречались в финале и подарили нам ураганный матч с дополнительным временем и пятью голами, который завершился победой «Реала».

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Сейчас обе команды подходят к матчу не в лучшей форме, и показать что-то невероятное им будет тяжело. У «Реала» за плечами поражение в игре с «Вильярреалом», которое лишило «сливочных» лидерства в Примере, и неубедительный матч с «Валенсией». У «Барселоны» ничья с «Эспаньолом», три пропущенных мяча от «Интерсити» и две тяжёлые игры с «Атлетико» и «Бетисом».

Логично предположить, что к финалу команды подойдут немного выдохшимися. Оба тренера не станут рисковать, понимая цену ошибки. Зачастую матчи «Реала» и «Барселоны» проходят результативно, но тут возможен противоположный сценарий. Усталость, нежелание рисковать, плюс надёжная игра в обороне у каталонцев могут привести к тому, что обилия голов мы не увидим. Предлагаем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.

Прогноз на матч Лиги 1 «Ренн» — «ПСЖ» 15 января

Лионель Месси отметил звание чемпиона мира и вернулся в Париж. Первый матч за «ПСЖ» развеял сомнения, что у него больше нет мотивации играть в футбол. Аргентинец поучаствовал в обоих голах в ворота «Анже». В первом случае он начал голевую атаку, а во втором сам отметился забитым мячом.

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Выезд в Ренн будет куда сложнее. В матчах «Ренна» и «ПСЖ» важное значение имеет статус хозяев поля. За последние шесть встреч была зафиксирована лишь одна ничья. Остальные пять матчей закончились победой хозяев. Кроме того, на этом временном отрезке «Ренн» выиграл у «ПСЖ» Кубок и Суперкубок страны.

В игре с «Анже» отсутствовали Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе. Два участника решающих матчей чемпионата мира с некоторым опозданием воспользовались своим правом на недельный отпуск. Однако оба футболиста вернулись в клуб лишь в четверг. В каком они состоянии после недели без тренировок – загадка.

«Ренн» из-за тяжёлой травмы потерял своего лучшего бомбардира Мартена Терье. Даже в его отсутствие команда продолжала забивать в каждом матче. Количество встреч с участием «Ренна», включая товарищеские матчи, в которых забивают обе команды, достигло отметки в 10 игр подряд. В матчах Лиги 1 обе команды забивал в 14 из 17 последних встреч с участием «Ренна». Обе забивали и в семи из девяти последних игр с участием «ПСЖ». Выберем эту ставку и сейчас за коэффициент 1.70.

Экспресс на матчи 15 января:

Ставка 1: победа «Арсенала» в матче с «Тоттенхэмом» за 2.29.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Реал» — «Барселона» за 2.13.

Ставка 3: обе забьют в матче «Ренн» — «ПСЖ» за 1.70.

Общий коэффициент: 2.29 Х 2.13 Х 1.70 = 8.29.

Экспресс с коэффициентом 9.50.

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