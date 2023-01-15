«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Павла Погребняка на встречу АПЛ

Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Зенита», «Динамо», «Урала», чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за 2.67.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«После возобновления сезона «Кристал Пэлас» результатами не радует, но отрыв от зоны вылета пока комфортный.

Для «Челси» этот сезон пока крайне неудачный – из претендента на титул команда превратилась в середняка турнирной таблицы и максимум будет бороться за попадание в топ-4. У лондонцев одна победа в последних восьми матчах, и если не обыграют «Кристал Пэлас» дома, то Поттер может попрощаться с комфортной жизнью в Лондоне.

Моя ставка – победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 5.63.

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