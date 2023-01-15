«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Павла Погребняка на встречу АПЛ

Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Зенита», «Динамо», «Урала», чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за 2.67.
«После возобновления сезона «Кристал Пэлас» результатами не радует, но отрыв от зоны вылета пока комфортный.
Для «Челси» этот сезон пока крайне неудачный – из претендента на титул команда превратилась в середняка турнирной таблицы и максимум будет бороться за попадание в топ-4. У лондонцев одна победа в последних восьми матчах, и если не обыграют «Кристал Пэлас» дома, то Поттер может попрощаться с комфортной жизнью в Лондоне.
Моя ставка – победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 5.63.
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