«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.60.



«Химики» в последнее время радуют своих поклонников. В Казахстане в отдельно взятом третьем периоде они разорвали тамошний «Барыс», по сути, уничтожив одного из своих конкурентов на попадание в плей-офф. Не главного, но всё-таки. Главный конкурент нынче обитает в Челябинске, до него всего одно очко при наличии у нижнекамцев запасного матча.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но между восьмым местом на Востоке, которое сейчас «Трактор» и занимает, и «Нефтехимиком» сейчас находится «Авангард», и это более чем серьёзно. Дальше «маленьким татарам» легче с соперниками не будет, поэтому надо выгрызать очки из всех, кого подсовывает календарь, но по этому поводу есть большие сомнения.



Во-первых, «Авангард» просто сильнее. Причём выше и мощнее на голову. Плюс омичи играют дома, а дома они и вовсе берегов не видят. Наконец, свой предыдущий матч «ястребы» провели аж на три дня раньше «Нефтехимика» и при этом никуда не ездили. И если в сентябре почти никакущий «Авангард», беспрерывно играющий на выезде, умудрился всё-таки победить в Нижнекамске, то нынешний «Авангард», который в полном порядке, да ещё у себя дома, должен есть нынешний «Нефтехимик» поедом и без соли.



Вывод. Прогнозирую матч выше среднего в голевой составляющей, с тоталом, превышающим 5.5. По итогам этого матча «Авангард» просто обязан, несмотря на все мечтания «Нефтехимика», набирать два очка, причём делать это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.48.

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