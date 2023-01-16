«Реал» — «Барселона»: результат матча, как сыграли, кто выиграл Суперкубок, какой счёт

15 января завершился финальный матч за Суперкубок Испании, в котором мадридский «Реал» играл с «Барселоной».
Команды встретились на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучал в 22:00 мск.
Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 3:1.
Первые полчаса прошли без явных преимуществ одной из команд. Однако всё перевернулось на 33-й минуте, когда после провала «сливочных» в центре поля каталонцы убежали в атаку, итогом которой стал забитый мяч Гави после передачи Роберта Левандовского. Сине-гранатовые не сбавили оборотов, и к концу первой половины смогли укрепить своё преимущество — в этот раз забил Левандовски, а ассистировал ему Гави.
Во втором тайме футболисты Хави уверенно контролировали ход встречи, не позволяя мадридцам доводить свои атаки до ударов. В результате «Барселона» забила сама — на 69-й минуте Педри после прострела Гави довёл счёт до разгромного.
На 90+3-й минуте «Реал» сократил отставание в счёте благодаря голу Карима Бензема, но это не уберегло команду от поражения. «Барселона» выиграла со счётом 3:1 и стала обладателем Суперкубка Испании.
Экспресс с коэффициентом 7.35.
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