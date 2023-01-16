«Салават Юлаев» — «Металлург»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.01.



«Тот самый случай, когда осознание себя Нострадамусом не приносит морального удовлетворения. Да, я накаркал уральцам поражение в Сочи, но я чётко понимаю, что тут не столько сочинская заслуга, сколько магнитогорские недоработки. В принципе, никаких провалов ни по одному из животрепещущих хоккейных элементов у «Магнитки» нет, но и результатов тоже нет. Похоже, команде Ильи Воробьёва нужна хорошая психологическая встряска, и сочинский матч, а точнее, его последствия, когда всё прогрессивное человечество будет тыкать в «Магнитку» пальцем и при этом мерзко хихикать, вполне может такой встряской стать.



Лучшие прогнозы на сегодня.



С «Салаватом» как раз всё понятно, и его игра сейчас представляет собой вполне чёткую константу, которая покрывает «Магнитку», пользуясь выражением Жванецкого, «как бык овцу». Но если «Магнитка» рванёт рубаху на груди и сыграет как умеет, уфимская константа не справится.



Поэтому жду в Уфе достаточно весёлый в голевом отношении матч, тотал которого, вполне возможно, упрыгает за отметку 5.5. А по итогам этого матча начинающая приходить в себя «Магнитка» любым доступным способом наберёт два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.48.



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