«Салават Юлаев» — «Металлург». Воробьёв принял эстафету у «Автомобилиста»

16 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех магнитогорцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 16 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Салават Юлаев» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Металлург» Магнитогорск (16.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 16 января состоятся четыре встречи. В одной из них на стадионе «Уфа-Арена» местный «Салават Юлаев» примет магнитогорский «Металлург». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

«Салават Юлаева» очень неудачно провёл ноябрь. Также он не мог похвастаться стабильностью в декабре. Однако начался январь, и клуб из Уфы обрёл себя. За последние пять матчей в регулярке он потерпел только одно поражение — во встрече с московским «Динамо» (2:3), на выезде.

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Во всех остальных играх зелёные одержали победы в основное время. Обыграли они «Локомотив» (2:1), лидирующий СКА (5:1), как раз «Металлург» (2:0) и «Адмирал» (2:0). Результаты очень хорошие. Тем более если учесть, что ни в одном из этих матчей не принял участия из-за травмы один из ведущих игроков клуба — Райан Мёрфи.

И это при том, что в декабре уфимцы толком не усилили состав. После встречи с «Адмиралом» их генеральный директор Ринат Баширов, которого часто критикуют за трансферную политику, не упустил возможности съязвить по данному поводу. Он заявил, что не может объяснить успехи своего клуба.

К Баширову всё же имеется несколько вопросов, ведь без усилений «Салават» рискует провалиться в плей-офф. С другой стороны, ставка на уфимскую молодёжь и Виктора Козлова пока что приносит плоды. В октябре зелёные благодаря грамотному руководству тренера набрали 19 очков из 22 возможных. Не исключено, что январь они проведут столь же продуктивно.

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В случае победы в предстоящем матче «Салават» сместит «Металлург» на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Шансы на успех у него весьма неплохие, ведь «Магнитка» на последнем отрезке сезона смотрится крайне невзрачно. Даже международный перерыв не пошёл ей на пользу.

За последние 14 встреч в регулярном чемпионате КХЛ подопечные Ильи Воробьёва одержали победы только в четырёх матчах. Они обыграли на выезде «Ак Барс» (4:2). На домашнем стадионе команда из Магнитогорска выиграла во встречах с «Амуром» (3:1), «Адмиралом» (3:2) и «Локомотивом» (тоже 3:2).

Трижды «лисы» уступили по буллитам — в матчах с «Сибирью» (2:3 Б), «Трактором» (4:5 Б) и «Адмиралом» (1:2 Б). Во всех остальных случаях они проиграли в основное время, в частности в последней игре с замыкающим сводную таблицу КХЛ «Сочи» (2:3). Любопытно, что таким образом «леопарды» прервали свою антирекордную серию поражений, составившую 21 матч.

Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил мнение, что плохие результаты связаны с тем, что Илья Воробьёв готовится к плей-офф. Он отметил, что Воробьёв старается улучшить оборонительный аспект игры своих подопечных. Для этого на пост тренера защитников «Металлурга» даже был приглашён Дмитрий Рябыкин, не так давно возглавлявший «Авангард».

Однако пока что позитивных изменений в данной сфере нет. За последние 14 встреч в регулярке «лисы» пропустили 39 шайб. Немало, тем более если учесть, что в доброй половине этих матчей в соперниках были нерезультативные команды. При таком раскладе уфимцы выглядят явными фаворитами предстоящего матча. Поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.40.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 16 января 2023 года

«Салават Юлаев» снова набрал хороший ход. В четырёх из пяти последних встреч в регулярке он одержал победы в основное время, хотя в соперниках были не слабые команды. На домашнем стадионе уфимцы наверняка обыграют по итогам 60 минут пребывающий в чёрной полосе «Металлург». Магнитогорцы выиграли на выезде лишь в одном из шести последних матчей в КХЛ. Во всех остальных случаях они уступили в основное время.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за коэффициент 2.40.

Экспресс с коэффициентом 4.86.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 84 голов.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Адмирал» с коэффициентом 2.98.

Сын Валерия Харламова назвал хоккеистов, заменивших ему отца.

Прогноз на матч «Авангард» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.08.