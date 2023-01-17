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«Ак Барс» — «Адмирал»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт

«Ак Барс» — «Адмирал»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт
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В Казани в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый период прошёл без голов. На 17-й минуте второго игрового отрезка Николай Чебыкин вывел владивостокскую команду вперёд, реализовав численное большинство. Очки за результативные передачи получили Николай Елисеев и Либор Шулак. На 59-й минуте Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт. В серии буллитов победу своей команде принёс Дмитрий Воронков.

Экспресс с коэффициентом 5.48.

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