«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.84.
«Перенесённый матч 7-го тура АПЛ. Перенос встречи на январь едва ли обрадовал «Пэлас». К 7-му туру «Кристал» был неплохо сыгран, а вот «МЮ» на тот момент был слаб и с трудом добывал очки.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Победить или взять очки шансов у «Кристал Пэлас» было гораздо больше, чем у «Манчестер Юнайтед». А сейчас команда Патрика Виейра играет с перепадами и в последнее время очень плохо действует дома.
А «МЮ» после ухода Роналду выглядит просто здорово. Раскрылся Рашфорд, который забивает постоянно и бьёт рекорды. Тен Хаг грамотно использует свои ресурсы, он может менять схему и футболистов, подстраиваться под соперников», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 6.52.
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