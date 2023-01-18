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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.84.

«Перенесённый матч 7-го тура АПЛ. Перенос встречи на январь едва ли обрадовал «Пэлас». К 7-му туру «Кристал» был неплохо сыгран, а вот «МЮ» на тот момент был слаб и с трудом добывал очки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победить или взять очки шансов у «Кристал Пэлас» было гораздо больше, чем у «Манчестер Юнайтед». А сейчас команда Патрика Виейра играет с перепадами и в последнее время очень плохо действует дома.

А «МЮ» после ухода Роналду выглядит просто здорово. Раскрылся Рашфорд, который забивает постоянно и бьёт рекорды. Тен Хаг грамотно использует свои ресурсы, он может менять схему и футболистов, подстраиваться под соперников», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.52.

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