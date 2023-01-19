Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сеута» — «Барселона»: смотреть онлайн матч Кубка Испании, прямая трансляция

«Сеута» — «Барселона»: смотреть онлайн матч Кубка Испании, прямая трансляция
Комментарии

19 января в матче за Кубок Испании сыграют «Сеута» и «Барселона». Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом матча «Барселону». Поставить на победу команды Хави можно с коэффициентом 1.12. На «Сеуту» можно сделать ставку за 25.00. Ничья в основное время идёт за 9.70.

По мнению аналитиков, матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.44, а на ТМ 2.5 дают 2.80. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают поставить за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 4.66.

Гвардиола: «Барселона» навсегда останется в моём сердце.

Клубы АПЛ нацелены на Кварацхелию. Покинет ли грузин Италию?

Орлов рассказал, за что никогда не простит Черчесова.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023