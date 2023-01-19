«Сеута» — «Барселона»: смотреть онлайн матч Кубка Испании, прямая трансляция

19 января в матче за Кубок Испании сыграют «Сеута» и «Барселона». Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом матча «Барселону». Поставить на победу команды Хави можно с коэффициентом 1.12. На «Сеуту» можно сделать ставку за 25.00. Ничья в основное время идёт за 9.70.
По мнению аналитиков, матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.44, а на ТМ 2.5 дают 2.80. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают поставить за 2.80.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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