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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: результат матча АПЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: результат матча АПЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт
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19 января состоялся перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграл с «Тоттенхэмом». Команды встретились на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Почти всю первую половину встречи команды почти поровну владели мячом, но не имели явных моментов для взятия ворот. На 44-й минуте гости смогли прервать тишину на «Этихаде»: в результате ошибки голкипера Эдерсона игрок «шпор» Деян Кулушевски смог открыть счёт в этом матче. Через пару минут они забили ещё один — отличился защитник Эмерсон.

Во втором тайме игра полностью поменялась. На 51-й минуте после неудачной попытки голкипера Уго Льориса выбил мяч Хулиан Альварес сократил отставание, а на 53-й Эрлинг Холанд с передачи Рияда Мареза сравнял счёт. На 63-й минуте алжирец за счёт индивидуального мастерство обыграл соперника и точно пробил в нижний угол. На 90-й минуте Марез установил итоговый счёт в матче — 4:2 в пользу «горожан».

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