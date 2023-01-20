«Куньлунь» — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь РС» — ХК «Сочи».



Ставка: победа «Куньлуня» и ТМ 6.5 за 2.42.



«Обыграв «Магнитку» и прервав свою душераздирающую проигрышную серию, сочинцы выдохнули и тут же проиграли вполне сопоставимому и по бюджету, и по уровню исполнительского мастерства «Витязю». Могли бы продуть и вовсе всухую, если бы в заключительной трети матча «витязи» играли бы столь же собранно и организованно, как в первых двух периодах.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Теперь сочинцам играть с «Куньлунем», который в текущем сезоне обыграл их уже трижды, ни разу не позволив себе забросить более двух шайб. Причём особо крепкой обороной китайская команда отродясь на славилась. При этом не будем забывать, что у «Куньлуня» идёт пятиматчевая домашняя серия и перед игрой они отдыхали на сутки больше сочинцев.



Конечно, южане не сдадутся, тем более что определённый позитивный настрой после победы над «Магниткой» у них сохранился, несмотря на поражение от «Витязя». Плюс третий период матча с подмосковной командой тоже оказался для южан достаточно успешным. То есть особого преимущества хозяев в предстоящем матче не предвидится, но и преимуществу последней команды КХЛ тоже взяться неоткуда.



Предположу весьма упорный матч с не особо большим количеством заброшенных шайб. То есть тотал не превысит 6.5. А по итогам матча китайские товарищи наберут два очка. Им, конечно, эти два очка, как мёртвому припарки, но последней команде китайцы уступать точно не захотят», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.23.



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