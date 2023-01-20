«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 20 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.72.
«Несмотря на то что «Нефтехимик» проиграл два последних матча, он всё равно продолжает находиться «в шаговой доступности» от зоны плей-офф Восточной конференции. Просто основные конкуренты тоже в основном проигрывают, поэтому статус-кво сохраняется.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Между прочим, «Салават» тоже проиграл два своих последних матча, причем выглядел в них не совсем убедительно. Пока игровой кризис у уфимцев мне вооружённым глазом не просматривается, но не исключено, что он снова стучится в уфимские двери. Как раз матч в Нижнекамске и покажет, насколько такое предположение верно.
В принципе, «Нефтехимику» отступать некуда, ну так ему и в предыдущих матчах тоже некуда было деваться, но он всё равно проиграл. Очевидно, что раз за разом прыгать выше головы у «маленьких татар» больше не получается, а без этого добывать результат с заведомо более сильными соперниками не выходит. В предстоящем матче у нижнекамцев должен включиться национальный фактор, но и «Салават» должен отвечать той же монетой – не «Ак Барс», конечно, но всё же…
В общем, предположу достаточно низовой матч с тоталом, не превышающим 6.5. По итогам же игры «Салават», как и в двух предыдущих междусобойчиках текущего сезона, наберёт два очка. Правда, не стану утверждать, что уфимцы сделают это непременно в основное время – там всё может получиться на тоненького», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.23.
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