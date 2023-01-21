«Ак Барс» — «Авангард»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, счёт, голы

В Казани в матче Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На шестой минуте Михаил Глухов вывел было казанцев вперёд, однако после видеопросмотра гол отменили. Шайба прошла через дырку в сетке. Счёт был открыт лишь на 54-й минуте. Станислав Галиев вывел «Ак Барс» вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Семёнов и Александр Радулов. На 57-й минуте Кирилл Панюков удвоил преимущество казанцев. Голкипер Тимур Билялов оформил шат-аут.
Экспресс с коэффициентом 24.80.
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