«Атлетико» — «Вальядолид»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Атлетико» — «Вальядолид».
Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 2.18.
«Атлетико» не впечатляет во второй части сезона, проиграл дважды в четырёх последних турах и лишился третьей строчки в таблице. Конкуренты за места в зоне Лиги чемпионов уступают лишь по дополнительным показателям и следующая потеря очков может обернуться для мадридцев вылетом из топ-4. Это должно активизировать футболистов перед приездом одного из главных аутсайдеров чемпионата.
Что касается «Вальядолида», то поражение от «Райо Вальекано» стало четвёртым кряду для команды и опустило её практически в зону вылета. Проигрыш в столице может ещё сильнее усугубить положение дел, ведь с таким качеством футбола можно лишиться прописки в элите. Клубу всегда сложно играть против «Атлетико» на его поле и в четырёх предыдущих встречах на арене соперника футболисты клуба ни разу не забили.
На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно и не стоит ждать сенсации. «Матрасники» раздали слишком много очков в последних турах и будут играть исключительно на победу. Проблемы «Вальядолида» могут вновь сказаться на реализации и команда может остаться без забитых мячей. Я считаю, что гостей ждёт крупное поражение, учитывая мотивацию хозяев и существенную разницу в классе.
Мой прогноз — фора (-1.5) на «Атлетико» за коэффициент 2.18».
Экспресс с коэффициентом 32.73.
Прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино» с коэффициентом 3.31.
Депай: горю желанием показать себя в «Атлетико».
Прогноз на матч «Салернитана» — «Наполи» с коэффициентом 4.10.
Клопп: интересно наблюдать за расходами «Челси», их цифры впечатляют.
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