«Торпедо» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — СКА.
Ставка: победа СКА в матче за 1.64.
«У обоих соперников предыдущий тур сложился весьма непросто. Нижегородцы сломали сопротивление «Локомотива» только в овертайме, а СКА в Череповце и вовсе доигрался до послематчевых буллитов. Но обе команды у нас достаточно молодые, поэтому проблем с восстановлением быть не должно. Тем более что обе выиграли, а победители, как известно, восстанавливаются быстрее.
Другое дело, что петербуржцы сейчас не в той форме, чтобы давить нижегородцев так, как они это делали в двух предыдущих междусобойчиках текущего сезона. И едва живая «Северсталь» наглядно показала, что с нынешним Питером играть можно. При этом скорости в Нижнем Новгороде будут точно побыстрее череповецких, поэтому «не всё так просто в этом мире».
Конечно, команда Ларионова будет носиться по площадке, как раненая рысь. И армейцам придётся нелегко, но они знают, как справляться с такими наглецами. Поначалу, думаю, у хозяев будет игровое преимущество, вполне возможно, они поведут в счёте. И заброшенных шайб должно быть тоже не в гомеопатических количествах.
Предположу, что тотал всё-таки превысит 5.5 шайбы, а по итогам матча СКА не мытьём, так катаньем, но наберёт очередные два очка, даже если для этого придётся второй матч подряд пробивать серию буллитов».
Экспресс с коэффициентом 32.73.
Бродхёрст: в России классно, буду рад, если останусь в «Авангарде».
Прогноз на матч «Вегас» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.30.
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Ванкувер».
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