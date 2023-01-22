Прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал»

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Реал».
Ставка: Винисиус Жуниор забьёт за 3.85.
«Атлетик» на выезде проиграл «Реалу Сосьедад», и это третий подряд матч без побед в Ла Лиге для команды. «Реал» в гостях уступил «Вильярреалу», а затем был почти разгромлен «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Если мадридцы что-то и показали в нападении, то в защите они были ужасны.
В Кубке Испании обе команды добились побед. «Реал» снова проигрывал «Вильярреалу», но на этот раз сумел отыграть отставание в два гола, выиграть и выйти в следующий раунд Кубка.
У «Реала» всё плохо в обороне. Даже великолепный Куртуа не спасает. Игра в Бильбао тоже не выглядит подарком. «Атлетик» хорош на своём поле. В девяти играх на своём поле они пропустили всего четыре мяча. В 14 последних очных матчах в Ла Лиге у Бильбао ни одной победы и сразу 10 поражений от «Реала».
Мадридцы достойно играют в нападении даже тогда, когда не побеждают. Бензема является одним из лучших бомбардиров чемпионата, а ведь провёл только около половины матчей. Зато француз стал лучше действовать в подыгрыше. Тем более ему есть кому ассистировать. Винисиус в отличной форме, он заряжен на голы и забил в кубковой встрече. Поэтому бразилец вполне может отличиться и на этот раз».
Экспресс с коэффициентом 9.72.
Прогноз на матч «Ман Сити» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 3.92.
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