Пётр Ян — Мераб Двалишвили: когда бой, какой канал покажет, прогнозы и ставки

Стала известна дата боя Пётр Ян — Мераб Двалишвили. Поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 221, который запланирован на 11 марта в Лас-Вегасе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поединок покажут в прямом эфире на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Эксперты считают фаворитом боя Петра Яна и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.72. Ставки на то, что выиграет Мераб Двалишвили, принимают за 2.20. Вероятность ничейного результата оценена аналитиками в 70.0.

Сейчас боец клуба «Архангел Михаил» находится на сборах в Таиланде. Ян проиграл в двух поединках подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.

Двалишвили выиграл восемь боёв подряд, в том числе единогласным решением судей с экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение случилось в 2018 году.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Гловер Тейшейра объявил о завершении карьеры.

Саид Нурмагомедов получил новый бой в UFC.

Гилберт Бёрнс: как только появится шанс, проведу ещё один бой с Чимаевым.

Отец Фьюри заявил о готовности сына провести боксёрский поединок с Нганну.