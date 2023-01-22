Пётр Ян — Мераб Двалишвили: когда бой, какой канал покажет, прогнозы и ставки

Стала известна дата боя Пётр Ян — Мераб Двалишвили. Поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 221, который запланирован на 11 марта в Лас-Вегасе.
Поединок покажут в прямом эфире на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».
Эксперты считают фаворитом боя Петра Яна и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.72. Ставки на то, что выиграет Мераб Двалишвили, принимают за 2.20. Вероятность ничейного результата оценена аналитиками в 70.0.
Сейчас боец клуба «Архангел Михаил» находится на сборах в Таиланде. Ян проиграл в двух поединках подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.
Двалишвили выиграл восемь боёв подряд, в том числе единогласным решением судей с экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение случилось в 2018 году.
Экспресс с коэффициентом 9.72.
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