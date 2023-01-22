«Фулхэм» — «Тоттенхэм». Серб изведёт Конте

23 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «шпор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «дачников» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 23 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фулхэм» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Тоттенхэм» (23.01.2023)

Английская Премьер-лига продолжает набирать обороты после недавнего международного перерыва. На 23 января запланирована встреча, которая закроет программу 21-го тура. На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне местный «Фулхэм» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Фулхэм» прекрасно возобновил сезон после паузы на ЧМ-2022. Он потерпел поражение только в одном из пяти последних матчей АПЛ. Уступил клуб во встрече с «Ньюкаслом» (0:1), на выезде. Всё остальное — победы. Обыграли подопечные Марку Силвы «Кристал Пэлас» (3:0), «Саутгемптон» (2:1), «Лестер» (1:0) и «Челси» (2:1).

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Победа в матче с «Челси» стала для «дачников» первой за последние 16 лет. Безусловно, «аристократы» были ослаблены кадровыми потерями. Кроме того, с 58-й минуты они играли в меньшинстве. Да и в целом синие сейчас переживают кризисный период. Однако нельзя не отметить и подъём «Фулхэма».

В отличной форме пребывает ряд лидеров «дачников», в том числе 34-летний Виллиан и Александр Митрович. Лучший бомбардир в истории сборной Сербии особенно хорош. За 16 матчей в чемпионате Англии он забил 11 голов, а также отметился одной результативной передачей.

Нынешний «Фулхэм» совсем не похож на команду, которая ещё в прошлом сезоне выступала в Чемпионшипе. На данный момент он располагается в верхней части турнирной таблицы АПЛ и претендует на участие в еврокубковых турнирах. В случае победы в предстоящем матче «дачники» обгонят «шпор» и поднимутся на пятое место.

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«Тоттенхэм», в свою очередь, как уходил на международный перерыв в нестабильном состоянии, так и вернулся в нём. За последние пять встреч в чемпионате Англии подопечные Антонио Конте выиграли только один раз — в матче с «Кристал Пэлас» (4:0). Также они сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2).

Поражения «шпоры» потерпели во встречах с «Астон Виллой» (0:2), «Арсеналом» (тоже 0:2) и «Манчестер Сити» (2:4). Невооружённым глазом видно, что им не хватает крепости в обороне. Несмотря на старания опытного Уго Льориса, лилово-белые пропустили за эти пять матчей целых 10 мячей.

Если взять более продолжительный отрезок времени, то станет видно, что проблема уже переросла в систематическую. В последних 10 играх во всех официальных турнирах «шпоры» пропустили 21 мяч. Антонио Конте по данному поводу заявил, что обычно так играет команда, которая располагается в зоне вылета.

Итальянский специалист прекрасно понимает проблему своей команды. Однако решить её пока что не может. Выручает Конте время от времени результативность атакующей линии. За 20 матчей в чемпионате Англии лилово-белые забили 39 мячей, что является третьим показателем в лиге. 15 из них записал на свой счёт Гарри Кейн.

Будущее лидера «Тоттенхэма» очень туманно. По некоторой информации, в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и ряд других клубов. Понятное дело, ситуация с форвардом многим интересна, но, похоже, журналисты уже перегибают палку. Недавно они вывели из себя Антонио Конте постоянными вопросами о Кейне.

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«Дачники» могут ещё сильнее испортить настроение итальянскому специалисту. На домашнем стадионе они выступают в текущем сезоне очень здорово. За 10 матчей на своём поле подопечные Марку Силвы потерпели только два поражения — во встречах с «Ньюкаслом» (1:4) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

С другой стороны, у «шпор» лучше комплектация состава. Да и поражения уже наверняка им надоели. Скорее всего, игра будет равной и результативной. Поэтому хорошим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.83. Пять из семи последних встреч между командами в АПЛ заканчивались именно этим исходом.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Тоттенхэм» 23 января 2023 года

«Фулхэм» вернулся после международной паузы в отличном расположении духа. Он даже обыграл «Челси» впервые за долгие годы. На домашнем стадионе «дачники» наверняка доставят немало проблем «Тоттенхэму». Возможно, им даже удастся одержать победу. «Шпоры» в последнее время регулярно и очень много пропускают. Им остаётся лишь стараться забить больше, чем пропустить. Поэтому ждём большого количества голов с обеих сторон. История последних очных встреч в АПЛ совсем не против такого исхода.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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