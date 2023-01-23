Прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида».
Ставка: победа «Нью-Йорк Рейнджерс» за 2.30.
«Нью-Йорк Рейнджерс» последние полтора месяца провёл на высшем уровне. За последние 20 игр команда Жерара Галлана потерпела лишь шесть поражений. Она расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков за 46 игр.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Синерубашечники» очень хороши в защите. Игроки высоко прессингуют и активно применяют силовые приёмы (25,43 — восьмой показатель). На высоком уровне действуют вратари, в частности Игорь Шестёркин — совершает 91,7% сейвов. В среднем за игру «Рейнджерс» пропускают 2,63 шайбы. Лишь три клуба отличаются более надёжной игрой в обороне.
Также Артемий Панарин с одноклубниками демонстрируют содержательный хоккей в атаке. Игроки наносят по 32,9 броска и забрасывают в среднем по 3,11 шайбы за игру. Российский нападающий принял участие в каждом третьем результативном действии команды — он забил 12 голов и отдал 35 ассистов.
«Флорида» занимает девятое место на Востоке. «Пантеры» активизировались, выиграв в семи из восьми последних игр. Коллектив Пола Мориса сократил отставание от границ зоны плей-офф до двух очков.
Гости эффективнее «рейнджеров» играют в атаке. Мэттью Ткачук с одноклубниками забрасывают в среднем по 3,38 шайбы за игру, но подводит команду посредственного качества игра в обороне.
При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Нью-Йорк Рейнджерс» за 2.30.
Экспресс с коэффициентом 7.78.
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