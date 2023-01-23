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«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии
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Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе команды забьют во втором тайме за 2.82.

«В этом матче я не стану рисковать и предугадывать победителя встречи, а предлагаю рассмотреть ставку на то, что во второй половине встречи обе команды сумеют отметиться голом», — сказал Елагин.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 7.78.

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