«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Саутгемптон» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.80.
«Саутгемптон» имеет серьёзные проблемы в АПЛ, демонстрирует очень слабый уровень футбола и вполне по делу располагается на последней строчке. Команда рискует лишиться прописки в элите, и сейчас, на мой взгляд, приоритетной задачей будет стоять выживание в чемпионате. Да и в лучшем своём виде конкурировать с нынешним «Ньюкаслом» «святым» было бы очень непросто, даже с учётом возможной ротации в стане оппонента.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается самого «Ньюкасла», то клуб очень хорош в этом розыгрыше Премьер-лиги, крепко держится позиций в топ-4 таблицы и рассчитывает побороться за все трофеи в сезоне. «Сороки» имеют лучшую оборону в АПЛ и практически не ошибаются сзади. Даже на выезде клуб смотрится здорово по организации и дисциплине, что делает его явным фаворитом предстоящего матча.
На мой взгляд, проблемы «Саутгемптона» в чемпионате и их слабые кондиции обязательно скажутся в кубковом противостоянии, и добыть позитивный результат «святым» будет крайне сложно. «Ньюкасл» сильнее по всем параметрам, однозначно попытается пройти в следующий раунд, и я считаю, что не испытает проблем с добычей победы в этой игре», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 5.61.
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