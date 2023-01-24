Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка лиги

«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка лиги
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч полуфинала Кубка лиги «Саутгемптон» — «Ньюкасл».

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.67.

«Не лучшим образом выглядел «Саутгемптон» в игре с «Астон Виллой». Казалось, победы над «Ман Сити» и «Эвертоном» придадут «святым» уверенность в собственных силах и их прогресс продолжится. Но запал иссяк – бирмингемцы выглядели командой другого уровня и на классе, пусть и не без труда, добились закономерной победы. Да и сложно всё-таки на протяжении длительного времени рассчитывать лишь на одного игрока – а от Уорд-Прауса в «Саутгемптоне» нынче зависит чуть ли не больше, чем в своё время от Грилиша в «Астон Вилле».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ньюкасл» же проводит отличный сезон и заслуженно по-прежнему держится на третьем месте. Даже в гостевой игре с крепким «Кристал Пэлас» «сороки» владели безраздельным преимуществом и должны были при должном везении побеждать. В чемпионате северяне не проигрывают со 2-го тура, не пропускают уже в шести турах… В общем, «Ньюкасл» по всем параметрам превосходит «Саутгемптон» и должен по сумме двух встреч выходить в финал.

В последних десяти играх с участием «Ньюкасла» не забивалось более трёх мячей – вряд ли это случится в полуфинале турнира с ещё одной не слишком забивной командой», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 5.61.

Глушаков прибыл на просмотр в «Пари НН».

«Эвертон» уволил Лэмпарда. Легендарный игрок стал посредственным тренером.

Кокорин назвал лучшего тренера в своей карьере.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023