«Фрайбург» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 17-го тура Бундеслиги «Фрайбург» — «Айнтрахт».
Ставка: обе забьют за 1.60.
«Команды имеют в активе по 30 очков и будут бороться за место в Лиге чемпионов. Возможно, этот матч станет определяющим в этой борьбе. Команды не очень много пропускают, но «Айнтрахт» забил 35 голов – это второй показатель в лиге после «Баварии».
Лучшие прогнозы на сегодня.
После перерыва «Айнтрахт» спокойно обыграл «Шальке» 3:0, а «Фрайбург» пропустил шесть мячей от «Вольфсбурга» в гостях. В этой игре очень хорошей ставкой будет «обе забьют». Думаю, что после 0:6 «Фрайбург» постарается отыграться, а «Айнтрахт» — одна из самых результативных команд всего чемпионата», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 9.05.
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