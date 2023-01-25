Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Фрайбург» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

«Фрайбург» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги
Комментарии

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 17-го тура Бундеслиги «Фрайбург» — «Айнтрахт».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Команды имеют в активе по 30 очков и будут бороться за место в Лиге чемпионов. Возможно, этот матч станет определяющим в этой борьбе. Команды не очень много пропускают, но «Айнтрахт» забил 35 голов – это второй показатель в лиге после «Баварии».

Лучшие прогнозы на сегодня.

После перерыва «Айнтрахт» спокойно обыграл «Шальке» 3:0, а «Фрайбург» пропустил шесть мячей от «Вольфсбурга» в гостях. В этой игре очень хорошей ставкой будет «обе забьют». Думаю, что после 0:6 «Фрайбург» постарается отыграться, а «Айнтрахт» — одна из самых результативных команд всего чемпионата», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

Личка объяснил, почему отказался возглавить «Краснодар».

Аршавин оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом Англии.

«Манчестер Юнайтед» продаст Магуайра летом.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023