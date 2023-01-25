«Барселона» – «Реал Сосьедад»: смотреть матч Кубка Испании онлайн, прямая трансляция

24 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах выделяют в качестве фаворитов хозяев. Поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Реала Сосьедад» оценены в 5.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.
Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.98.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно также за 1.90.
Экспресс с коэффициентом 9.05.
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