«Реал» – «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании 26 января

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» – «Атлетико».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.96.
«Центральный матч четвертьфинала Кубка Испании. Безусловно, получится интересный и напряженный матча.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Реал» попал в небольшую яму. После поражения в Суперкубке следующие игры команда проводила очень тяжело. Думаю, это было связано с отсутствием полузащиты: Тчуамени не играет давно, также не играли Модрич и Кроос. Но они возвращаются, а «Реал» набирает форму. При этом «Реал» пропускает много, особенно в кубковых матчах.
«Атлетико» действует в атаке уверенно. При этом в обороне также есть проблемы. Я обратил бы внимание на то, что в последнем туре Примеры «Атлетико» оказался единственной командой, которая забила больше
2 голов.
Поэтому думаю, что матч получится богатым на голы. Вполне допускаю яркие камбэки, развязки. Если ставите в лайве, то можно попробовать брать проход команды, которая пропустит первой. Также, скорее всего, игра получится богатой на ЖК», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 11.22.
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Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.25.
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