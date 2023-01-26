«Реал» – «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании 26 января

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» – «Атлетико».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.96.



«Центральный матч четвертьфинала Кубка Испании. Безусловно, получится интересный и напряженный матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.



«Реал» попал в небольшую яму. После поражения в Суперкубке следующие игры команда проводила очень тяжело. Думаю, это было связано с отсутствием полузащиты: Тчуамени не играет давно, также не играли Модрич и Кроос. Но они возвращаются, а «Реал» набирает форму. При этом «Реал» пропускает много, особенно в кубковых матчах.



«Атлетико» действует в атаке уверенно. При этом в обороне также есть проблемы. Я обратил бы внимание на то, что в последнем туре Примеры «Атлетико» оказался единственной командой, которая забила больше

2 голов.



Поэтому думаю, что матч получится богатым на голы. Вполне допускаю яркие камбэки, развязки. Если ставите в лайве, то можно попробовать брать проход команды, которая пропустит первой. Также, скорее всего, игра получится богатой на ЖК», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 11.22.



Трансфер Дзюбы в «Пари НН» под угрозой срыва из-за публикаций в СМИ.



Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.25.



«Лион» заинтересован в Изидоре.



Прогноз на матч «Гронинген» — «Камбюр» с коэффициентом 3.25.

