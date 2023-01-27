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Карен Хачанов — Стефанос Циципас: результат матча Australian Open, кто вышел в финал

Карен Хачанов — Стефанос Циципас: результат матча Australian Open, кто вышел в финал
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Греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение россиянину Карену Хачанову в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Продолжительность матча составила 3 часа 21 минуту.

Циципас сделал 18 эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. Хачанов десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

В финале соревнований Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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