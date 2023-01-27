«Манчестер Сити» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Ставка: победа «Манчестер Сити» в один гол за 3.78.
«Манчестер Сити» очень здорово провёл недавний матч чемпионата с «Тоттенхэмом», добыв волевую победу после того, как уступал в два мяча. Это однозначно прибавит позитивных эмоций «горожанам» перед кубковым противостоянием с лидером таблицы АПЛ. Да и очная статистика выступлений говорит в пользу манчестерцев — они выиграли пять последних встреч с лондонцами и явно собираются продлить эту серию.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается самого «Арсенала», то я считаю, что клуб все свои силы в этом сезоне бросит на добычу титула в чемпионате, которого болельщики ждут долгие годы. Да, «канониры» сейчас и сами очень хороши, они однозначно навяжут конкуренцию в Кубке Англии и попытаются сыграть качественно, но на поле такого грозного оппонента добиться успеха будет непросто.
На мой взгляд, в этой паре преимущество на стороне «горожан». Они находятся в отличном тонусе и будут настроены очень решительно перед родными трибунами. Отдельно бы хотелось отметить кондиции Эрлинга Холанда, который находится в потрясающей форме. Я считаю, что лондонцы не отдадут так просто путёвку в следующий раунд, но минимально уступят по итогу в примерно равной борьбе», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.20.
«Зенит» предложил «Ньюкаслу» приобрести Малкома.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 1.59.
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