«Манчестер Сити» — «Арсенал». Ученик пока не превзошёл учителя

Артете ещё есть чему поучиться у Хосепа Гвардиолы — свидетельствуют об этом очные встречи.

27 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «канониров» оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 27 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» (27.01.2023)

Миновали матчи 21 тура английской Премьер-лиги. В ожидании встреч 22-го тура обратим внимание на Кубок Англии. На 27 января запланирована встреча, которая откроет программу 1/16 финала турнира. На стадионе «Этихад» встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Предстоящий матч наверняка получится очень интересным и насыщенным на события. Сталкиваются две самые сильные команды текущего сезона АПЛ. «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити», соответственно, располагается на второй строчке.

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Впрочем, в кубковых матчах на первый план выходит не расположение в турнирной таблице, а глубина состава. В этом плане мало кто может сравниться с «Манчестер Сити». Дело в том, что Хосеп Гвардиола является одним из самых сильных тренеров мира в плане психологии. Он неоднократно оставлял топовых игроков на скамейке запасных без каких-либо конфликтов и обид.

Таким образом, Хосеп предоставлял молодым и получающим меньше игрового времени футболистам шанс проявить себя, увеличивая и без того большие ресурсы «Ман Сити». За счёт этого «горожане» уверенно обыграли «Челси» (2:0) и «Ливерпуль» (3:2) во встречах Кубка лиги.

Помимо того, «Манчестер Сити» разгромил всё тот же «Челси» (4:0) во встрече третьего раунда Кубка Англии. И это при том, что Гвардиола решил оставить в запасе самого результативного нападающего АПЛ Эрлинга Холанда, забившего за 19 туров целых 25 мячей. Замещал норвежца чемпион мира Хулиан Альварес. Стоит отметить, весьма успешно.

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Также Хосеп в недавнем перенесённом матче 7-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:2) оставил на скамейке запасных Кевина Де Брёйне. Гвардиола признался, что иногда ему на позиции бельгийца нужен игрок другого типа, с конкретными навыками. Тренер подчеркнул, что в команде высокая конкуренция, поэтому даже Де Брёйне иногда приходится бороться за место в составе.

У «Арсенала» не такая большая глубина состава. И сейчас он всецело заточен на победу в чемпионате Англии. За последние 13 туров подопечные Микеля Артеты не потерпели ни одного поражения. Причём ничейных результатов за этот период было всего два — во встречах с «Саутгемптоном» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0).

Во всех остальных матчах «канониры» одержали результативные победы, в частности, в играх с «Брайтоном» (4:2), «Тоттенхэмом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2). Зато в Кубке лиги лондонцы полностью провалились. Они вылетели, уступив в третьем раунде всё тому же «Брайтону» (1:3).

В преддверии грядущего матча Микель Артета отметил, что в Кубке Англии и чемпионате между «Манчестер Сити» и его командой наверняка будут две очень разные по содержанию игры. Он сказал, что на поле, возможно, будут разные игроки. Также, по его мнению, будет совершенно другой контекст.

Кроме того, Артета вспомнил времена, когда работал в тренерском штабе «Ман Сити» с Гвардиолой. Он отметил, что всегда надеялся, что соперничество между ним и Хосепом за титул однажды случится. Сейчас у Микеля есть хорошие шансы выиграть АПЛ. Отставание «горожан» составляет пять очков. При этом у «канониров» есть матч в запасе.

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Однако ученик пока ещё не превзошёл учителя. Свидетельствует об это и история очных встреч. Во всех пяти последних матчах лондонцы потерпели поражения. Думается, «горожане» выиграют и в этот раз. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 27 января 2023 года

У «Манчестер Сити» есть сразу несколько преимуществ. Во-первых, у него гораздо лучше глубина состава. Во-вторых, матч состоится на домашнем стадионе «горожан». История последних очных встреч всецело на их стороне. «Арсенал» сосредоточен на успехах в чемпионате Англии. В Кубке лиги он преуспеть не сумел. В Кубке Англии тоже вряд ли сможет.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.77.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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