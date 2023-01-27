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«Локомотив» — СКА: прогноз Артёма Батрака на встречу КХЛ

«Локомотив» — СКА: прогноз Артёма Батрака на встречу КХЛ
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Экс-хоккеист, комментатор Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: ничья за 3.60.

«Поговорим о предстоящем матче КХЛ, в котором «Локомотив» будет принимать СКА. Во-первых, «Локомотив» явно вышел из кризиса, который недавно был у команды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

СКА сравнял счёт в армейском дерби с ЦСКА, то есть и у питерцев приподнятое настроение. Но я бы отметил, что команды в этом сезоне четыре раза играли между собой, а «Локомотив» выиграл дважды у СКА. Это серьёзное достижение для команды КХЛ.

Считаю, что в этом противостоянии должна случиться ничья в основное время. Три раза очные матчи завершались с разницей в один гол, а ещё в одной игре был овертайм. Мой прогноз на этот матч — ничья в основное время», — сказал Батрак.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 2.70.

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Прогноз на матч «Автомобилист» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.20.

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