«Локомотив» — СКА: прогноз Артёма Батрака на встречу КХЛ

Экс-хоккеист, комментатор Артём Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — СКА.
Ставка: ничья за 3.60.
«Поговорим о предстоящем матче КХЛ, в котором «Локомотив» будет принимать СКА. Во-первых, «Локомотив» явно вышел из кризиса, который недавно был у команды.
Лучшие прогнозы на сегодня.
СКА сравнял счёт в армейском дерби с ЦСКА, то есть и у питерцев приподнятое настроение. Но я бы отметил, что команды в этом сезоне четыре раза играли между собой, а «Локомотив» выиграл дважды у СКА. Это серьёзное достижение для команды КХЛ.
Считаю, что в этом противостоянии должна случиться ничья в основное время. Три раза очные матчи завершались с разницей в один гол, а ещё в одной игре был овертайм. Мой прогноз на этот матч — ничья в основное время», — сказал Батрак.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
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Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 2.70.
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Прогноз на матч «Автомобилист» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.20.
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