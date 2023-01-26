«Локомотив» — СКА. Ротенберг в ударе

27 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — СКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70, а шансы петербуржцев оценены в 2.50.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — СКА 27 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — СКА порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 2.00. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА (27.01.2023)

27 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано восемь матчей. Отдельное внимание стоит уделить игре ярославского «Локомотива» и СКА. Встреча пройдёт на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

В новом календарном году ярославская команда удручает результатами. Она выиграла лишь в 4 из 10 последних встреч. Примечательно, что на этом отрезке железнодорожники добивались победы только в матчах со слабыми соперниками — «Северсталью» (6:2), «Куньлунем» (3:0), «Салаватом Юлаевым» (3:2) и «Витязем» (3:1). «Локомотив» сохраняет за собой второе место на Западе, но сразу три клуба готовы потеснить команду Игоря Никитина с её позиций.

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Железнодорожники достаточно активно играют впереди, но не впечатляют эффективностью в завершающей стадии. «Локомотив» — одна из дюжины команд КХЛ, чья средняя результативность не превышает 2,5 шайбы за игру. Собственно, чему тут удивляться, если лучший игрок атаки — Максим Шалунов — забросил лишь пять шайб в 10 играх и отдал одну результативную передачу?

СКА единолично возглавляет таблицу и первым досрочно гарантировал участие в плей-офф. За месяц до старта Кубка Гагарина клуб не собирается расслабляться и сбавлять обороты. Подопечные Романа Ротенберга выиграли в 8 из 10 матчей, некоторые победы добыты с крупным и даже разгромным счётом — в играх с «Трактором» (9:3), «Сочи» (6:3) и «Торпедо» (6:2).

Таким образом, петербуржцы в лишний раз подчеркнули своё превосходство в атакующем аспекте. Игроки наносят в среднем по 32,98 броска и забивают по 3,54 гола за игру. Выделить в атаке единолично некого, ведь на первый план выходит общекомандная работа. В новом календарном году Александр Никишин и Никита Гусев впечатляют эффективностью игры впереди. Они заработали по 12 очков по системе «гол+пас» — 0+12 и 7+5 соответственно.

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Петербуржцы также хороши в обороне. Они пропускают в среднем по 2,12 шайбы за игру. Только «Локомотив» и «Адмирал» отличаются более надёжной игрой в защите. СКА эффективно справляется с угрозами, даже когда остаётся на льду в меньшинстве. Соперники реализовали лишь 11,3% из 186 шансов.

«Локомотив» и СКА провели 73 личных встречи. Небольшое преимущество на стороне гостей: у петербуржцев 43 победы в активе, а хозяева записали на свой счёт 30 выигранных матчей. Разница шайб в пользу подопечных Романа Ротенберга 141:188.

Красно-синие подходят к очной встрече с железнодорожниками в сравнительно лучших игровых кондициях. Команда Ротенберга в 2023 году демонстрирует яркий и результативный хоккей — забросила 37 шайб за 10 игр. «Локомотив», наоборот, не впечатляет результатами. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу гостей за 2.50.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — СКА 27 января 2023 года

«Локомотив», как и СКА, отличается уверенной игрой в защите, но в атаке хуже петербуржцев. Красно-синие в текущем календарном году в лишний раз напоминают, почему считаются лучшей командой чемпионата КХЛ в нападении. Если не брать в расчёт матч с «Салаватом Юлаевым» (1:5), то в остальных встречах этого года армейцы уверенно разбирались с соперниками, забрасывая в среднем по четыре шайбы за игру. Отсюда ставка на победу СКА за 2.50.

Ставка: победа СКА за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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