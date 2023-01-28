«Севилья» — «Эльче»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Эльче» в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка 1: победа «Севильи» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Ставка 2: Эн-Несири выйдет и забьёт за 2.30.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Севилья» у себя на «Рамон Санчес Писхуан» будет принимать «Эльче», аутсайдера чемпионата Испании. «Севилью» бросает то в жар, то в холод. Хорошие матчи чередуются с провальными. Была вымученная победа над «Кадисом»: Ракитич с пенальти забил в самом конце.

Еле спаслись в кубковом матче с «Осасуной» — сыграли 1:1 в основное время, но в овертайме пропустили и сошли с дистанции. Основная задача для «Севильи» сейчас – сохранение места в высшем испанском дивизионе. Чуть-чуть удалось подняться по турнирной таблице, но этого мало. Надо севильцам больше, и дома надо набирать очки против команды, которая занимает последнее место.

«Севилья» располагает отличным подбором игроков, тем не менее ей с большим трудом даются голы. «Севилья» забила всего 18 мячей в 18 матчах, это один гол за игру. Про «Эльче» и говорить нечего, он забил всего 12 мячей, и это меньше всех в лиге наряду с «Кадисом». И «Эльче» ещё не одержал ни одной победы в чемпионате. Конечно, когда-то где-то они выиграют, но я сомневаюсь, что это произойдёт в Севилье.

У «Севильи» в полном порядке Эн-Несири. Думаю, «Севилья» своё дома возьмёт. Взял бы победу «Севильи» через тотал меньше 3.5 мяча за отличный коэффициент 2.00.

И можно похулиганить, взяв гол Эн-Несири. Он прекрасный мяч забил в последней кубковой игре с «Осасуной». Думаю, дома с «Эльче» он тоже вполне может отличиться. Гол Эн-Несири за 2.30».

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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