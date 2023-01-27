«Жирона» — «Барселона». Как же скучно без Левандовского

28 января состоится матч 19-го тура испанской Примеры «Жирона» — «Барселона». Начало – в 18:15 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Жироны» оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.44.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура Примеры «Жирона» — «Барселона» 28 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Жирона» – «Барселона» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура Примеры «Жирона» — «Барселона» (28.01.2023)

У трёх каталонских команд в Примере разная судьба. Пока «Барселона» лидирует, «Жирона» и «Эспаньол» пытаются закрепиться в статусе середняка и уйти от борьбы за выживание. У младших каталонцев нет какого-то особого пиетета перед грандом. «Эспаньол» в текущем сезоне уже отбирал очки у «Барсы».

«Жирона» продолжает приятно удивлять. Только в последнем туре прервалась быспроигрышная серия клуба в Примере. Да и то — «Вильярреал» смог вырвать победу только на 11-й добавленной минуте и с пенальти. Каталонцы весь матч уверенно держали оборону и немного удивили, потому что ранее им такое удавалось редко.

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В матче с «Барселоной» хозяевам очень пригодится этот навык. В большинстве матчей «Жирона» старалась играть с соперниками на равных, но с командой Хави этот номер не пройдёт. У жиронцев не тот уровень, чтобы позволять себе слишком открыто играть с «Барсой». Даже дома клуб будет вынужден много времени проводить в защите.

Зимой «Жирона» оформила свой самый дорогой трансфер в истории, подписав Виктора Цыганкова за € 5 млн. В матче с «Барсой» он пока не поможет своей новой команде. Может, оно и к лучшему, достаточно вспомнить Евгения Коноплянку, который в Испании также дебютировал в матче с «Барселоной», а потом его карьера пошла на спад.

«Барселона», в отличие от соперника, смогла сохранить свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 12 матчей во всех турнирах. В трёх последних встречах сине-гранатовые даже не пропускали. Их защита самая надёжная в Примере, за 17 сыгранных матчей они пропустили всего шесть мячей.

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Зимой именно «Барселона» была одной из тех испанских команд, вынужденных провести больше всего матчей и потратить максимум сил. В дальнейшем это может негативно сказаться на форме, но сейчас они на коне. Отрыв в три очка от «Реала», победа в матче за Суперкубок и выход в полуфинал Кубка Испании — отличный список достижений.

Правда, у «Барселоны» было вдвое меньше времени на подготовку к матчу, чем у соперника. Если «Жирона» сыграла зимой только в пяти официальных матчах, то гости приняли участие в восьми играх. Плюс сине-гранатовые до сих пор без Роберта Левандовского, чья потеря очень сильно бьёт по их атакующему потенциалу.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура Примеры «Жирона» — «Барселона» 28 января 2023 года

«Барселоне» не будет легко и просто в этом матче. Чтобы обыграть «Жирону» придётся сильно постараться, а в последних двух матчах голы давались сине-гранатовым с трудом. Однако в обороне они будут идеальны. Велика вероятность, что обилия голов мы не увидим, обе команды предпочтут не рисковать и постараются сыграть осторожно.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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