«Куньлунь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.70.
«Спартак» с рыжим тренером доигрался. Ещё не совсем до ручки, но она уже бьёт красно-белых по голове. Минск с Череповцом сидят у москвичей на хвосте, и хвост этот уже почти сжевали. У «Северстали» даже по потерянным очкам положение лучше, чем у «Спартака». А если учесть тот факт, что красно-белых ждёт совершенно хардкорное завершение регулярного чемпионата, где можно будет вздохнуть только три раза – два раза с сочинцами и один, вот он, с «Куньлунем»… Шансы невысоки.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
То есть, если «Спартак» не наберёт два очка в матче с китайскими товарищами, можно будет смело брать большую совковую лопату и отрывать красно-белым сезонную могилу. В принципе, эти два очка тоже их особо не спасут, но какая-то надежда при этом останется. А если не будет и их…
Но я пока не буду рисовать красно-белые перспективы чёрной краской. Надежда, как известно, умирает последней – после Веры и Любви. Поэтому надеюсь, что выведенный в чистое поле и там приставленный лбом к стенке «Спартак» на этот раз сможет. И прогнозирую достаточно весёлый, с тоталом от 4.5 и выше матч. По итогам которого «Спартак» таки наберёт два очка. Чем, скорее всего, просто продлит свою рыжую агонию, но грустно будет уже попозже», — сказал Лебедев.
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