Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Осасуна» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

«Осасуна» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру Примеры
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» – «Атлетико» (Мадрид) в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: 2–3 гола в матче за 1.99.

«Осасуна», прекрасно играющая при Хагобе Аррасате в этом сезоне, дома будет принимать «Атлетико» (Мадрид). Команды соседствуют в турнирной таблице. У «Осасуны» 28 очков, у мадридцев – 31. «Осасуна», как и «Атлетико», ушла в дополнительное время, играя кубковую встречу на неделе. Но «Осасуна» обыграла «Севилью» и находится в приподнятом настроении. Полуфинал – это отличный результат. А «Атлетико», неплохо сыграв первый тайм, к сожалению, уступил в дерби «Реалу». При этом игру он показал неплохую.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Восстановился Хименес у «Атлетико». Не исключено, что он сыграет. В хорошей форме находится Гризманн. Даже несмотря на поражение по итогу от «Реала», «Атлетико» добрых слов заслуживает за свою игру. Думаю, у мадридцев хорошие шансы не проиграть в Памплоне.

Сложный матч прогноза. Если мы берём последние шесть-семь матчей «Осасуны», то пять раз доезжал вариант «2–3 гола». И в кубковой игре с «Бетисом» так было – ничья 1:1 в основное, и против «Севильи» так было — опять же 1:1 в основное. И здесь вполне вероятно, что этот вариант сыграет. Хотя «Осасуна» — одна из самых удобных соперников для «Атлетико», это что касается выездных встреч для мадридцев. В последних четырёх случаях «Атлетико» неизменно побеждал в Памплоне. Но я возьму вариант «2–3 гола в матче» за классный коэффициент 1.99. Он мне нравится больше. 1:1, 2:1 или 2:0 в ту или иную сторону вполне реальны», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.

Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».

Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023