«Осасуна» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» – «Атлетико» (Мадрид) в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: 2–3 гола в матче за 1.99.
«Осасуна», прекрасно играющая при Хагобе Аррасате в этом сезоне, дома будет принимать «Атлетико» (Мадрид). Команды соседствуют в турнирной таблице. У «Осасуны» 28 очков, у мадридцев – 31. «Осасуна», как и «Атлетико», ушла в дополнительное время, играя кубковую встречу на неделе. Но «Осасуна» обыграла «Севилью» и находится в приподнятом настроении. Полуфинал – это отличный результат. А «Атлетико», неплохо сыграв первый тайм, к сожалению, уступил в дерби «Реалу». При этом игру он показал неплохую.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Восстановился Хименес у «Атлетико». Не исключено, что он сыграет. В хорошей форме находится Гризманн. Даже несмотря на поражение по итогу от «Реала», «Атлетико» добрых слов заслуживает за свою игру. Думаю, у мадридцев хорошие шансы не проиграть в Памплоне.
Сложный матч прогноза. Если мы берём последние шесть-семь матчей «Осасуны», то пять раз доезжал вариант «2–3 гола». И в кубковой игре с «Бетисом» так было – ничья 1:1 в основное, и против «Севильи» так было — опять же 1:1 в основное. И здесь вполне вероятно, что этот вариант сыграет. Хотя «Осасуна» — одна из самых удобных соперников для «Атлетико», это что касается выездных встреч для мадридцев. В последних четырёх случаях «Атлетико» неизменно побеждал в Памплоне. Но я возьму вариант «2–3 гола в матче» за классный коэффициент 1.99. Он мне нравится больше. 1:1, 2:1 или 2:0 в ту или иную сторону вполне реальны», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.
Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».
Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».
- 29 января 2023
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:06
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 28 января 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00