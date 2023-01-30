«Амур» — «Сибирь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Амур» и «Сибирь».
Ставка: победа «Амура» в матче за 1.97.
«Амур» ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф, и каждое очко на вес золота. Сейчас очень важна домашняя серия хабаровчан, в которой они сыграют по два раза с «Сибирью» и «Авангардом».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Пусть «Сибирь» идет первой в Восточной конференции, это не говорит о том, что команда из Новосибирска доминирует. Скорее это показатель, как грамотно она набирает очки, показывая сбалансированный хоккей.
Так что играть с «Сибирью» можно, что недавно «Амур» показал – в гостях уступал со счетом 0:3, но совершил эффектный камбэк, победив сибиряков со счетом 6:4.
После этого по буллитам в Нижнекамске был обыгран «Нефтехимик» (2:1 бул.). Да и с ЦСКА были шансы, ведь «Амур» открыл счет уже на второй минуте. Но в конце матча сказался класс армейцев, и действующие чемпионы все-таки дожали хабаровчан со счетом 3:1.
У «Амура» было время, чтобы перелететь из Москвы и восстановить силы. Против «Сибири» наверняка сыграет вратарь Евгений Аликин, который пропустил встречу против ЦСКА. Я понимаю, что все будут верить в победу «Сибири», но тут вполне можно рискнуть…
Я бы в этом матче взял кэф 1,97 на то, что «Амур» одержит победу пусть даже и в дополнительное время», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 9.44.
Прогноз на матч СКА — «Торпедо» с коэффициентом 2.95.
Терещенко: «Вашингтон» не позволит Овечкину покинуть НХЛ.
Прогноз на матч «Адмирал» — «Авангард» с коэффициентом 3.55.
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