«Дерби» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Дерби Каунти» — «Вест Хэм».



Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.81.



«Дерби Каунти» здорово проводит нынешний сезон в Первой лиге и вполне реально претендует на повышение в классе. Команда на данный момент идёт четвёртой и отстаёт от второй строчки на восемь очков при победной серии из пяти матчей в чемпионате. Это может наложить отпечаток на состав в кубковом противостоянии, учитывая, что есть возможность зацепиться за путёвку в Чемпионшип.



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Что касается «Вест Хэма», то дела в АПЛ у команды идут не лучшим образом и она лишь на один балл опережает зону вылета. «Молотобойцы» в прошлом туре прервали череду неудачных результатов и смогли обыграть прямого конкурента в лице «Эвертона», покинув опасный сектор. Однако по составу и опыту даже в таком состоянии лондонцы сильнее противника и считаются фаворитами противостояния.



На мой взгляд, в этой паре стоит ждать примерно равной игры, хотя «Вест Хэм» и считается «на бумаге» значительно ближе к победе. «Дерби Каунти» играет дома и всегда старается настраиваться серьёзным образом на представителей элиты. Считаю, что хозяева однозначно навяжут конкуренцию, но опыт и класс сделают своё дело и гости окажутся сильнее», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 9.44.



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