«Северсталь» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Металлург».



Ставка: «Северсталь» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.73.



«Магнитка», проиграв четыре матча из пяти последних, опустилась на четвёртое место Востока. Снизу ее подпирает уже «Салават», но если дело так пойдёт дальше, то подпирать «Магнитку» скоро станут «Амур» с «Трактором». Понятно, что проводить тренерские перестановки уже поздно, поэтому запасаемся попкорном и смотрим, чем это всё закончится.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У «Северстали» возможностей валять дурака, как это делает «Магнитка», нет и в помине. С их бюджетом череповчане вынуждены весь сезон прыгать выше головы, и Андрей Разин – один из немногих тренеров, способных организовать это на протяжении достаточно длинного времени. Придется так прыгать и с «Магниткой», притом что уральцы в своём нынешнем состоянии отнюдь не являются непроходимым соперником.



Конечно, «Северсталь» отдаст «Магнитке» игровую инициативу – у нас в чемпионате, в принципе, не так уж много команд могут играть с «Магниткой» первым номером, в какой бы форме она ни находилась. Дальше — как пойдёт. Думаю, что может пойти не хуже, чем у «Витязя» в предыдущем туре. «Витязям» очки нужны куда меньше, чем «Северстали», но ведь смогли выжать максимум.



Поэтому мой прогноз будет таким. Среднее количество заброшенных шайб с тоталом, превышающим 4.5. По итогам матча «Северсталь» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет «Магнитке» в основное время. А уж что там наберёт по максимуму – думаю, сейчас это даже хоккейному богу неизвестно», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.25.



Прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон» с коэффициентом 1.85.



Гретцки: Овечкин заслуживает всех дифирамбов, которые получает.



Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.54.